Экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций после того, как узнал о сожжении 72 тонн эстонской кильки. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на заявление Сависаара.

«Я прочитал, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные на таможне в Ивангороде. Потребовалось три месяца, чтобы ее сжечь. Жаль наших рыбаков!» — отметил он.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и области 29 марта сообщило об изъятии 72 тонн запрещенной к ввозу эстонской кильки. Уточняется, что продукция была уничтожена в тот же день на заводе «Ветсанэкология» в Псковской области.

Кремль 3 апреля подтвердил намеченный визит Кальюлайд в Москву 18 апреля, о котором ранее сообщили власти Эстонии. Приезд эстонского президента в Россию станет первым за восемь лет. Она намерена открыть здание посольства республики в Москве.