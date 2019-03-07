В Москве пробки достигли максимальных 10 баллов

Уровень загруженности московских дорог достиг максимального значения в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» на 15:50.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что в преддверии 8 марта и длинных выходных на столичных дорогах ожидается увеличение числа автомобилей и осложнение дорожной ситуации.

«Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине — люди ездят, дарят подарки», — отмечается в сообщении ЦОДД.

В центре уточнили, что во второй половине дня 7 марта прогнозируются ​затруднения на вылетных магистралях по направлению в область, а также около крупных торгово-развлекательных центров и цветочных рынков.

Также ЦОДД напомнил, что из-за укороченного предпраздничного дня вечерний час пик 7 марта сместится. Водителям рекомендовали в течение дня пользоваться городским транспортом, а на автомобилях выезжать после 20 часов.