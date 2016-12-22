На Украине взорвался автомобиль с депутатом горсовета

На Украине возбудили уголовное дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля в городе Каменское Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

По данным полиции, взорвался автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работают следователи и взрывотехники.

По данным местного портала «Событие», в автомобиле находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский. Также отмечается, что из-за взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели стекла.

В апреле в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один пострадал. По данным полиции, взорвалась заложенная в автомобиль граната. Как сообщали СМИ, погибшим оказался 45-летний журналист Виталий Кукса.



