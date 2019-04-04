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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Общество ,  
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Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников

В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий. Об этом RT рассказали во ВНИИ труда.

Выпускники также крайне востребованы и в сфере авиационной и ракетно-космической техники, а также информационной безопасности, добавили в научно-исследовательском институте.

Специалисты в области образования и педагогики, в сфере обслуживания, приборостроения и оптотехники также смогут легко найти работу после завершения обучения.

Ранее Минтруд сообщал, что проще всего трудоустроиться врачам и среднему медперсоналу. После них в списке идут специалисты в области строительства, пищевой, текстильной, швейной и деревообрабатывающей промышленности, электротехники и машиностроения.
 

Теги: выпускники, трудоустройство, перспективы
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