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Малышева прокомментировала решение суда о штрафе для ее клиники

Медицинский центр Елены Малышевой устранил все выявленные нарушения сразу же после проверки Росздравнадзора, сейчас к учреждению нет претензий. Об этом говорится в заявлении Малышевой, поступившем в РБК.

«Все нарушения [после проверки] были сразу устранены. Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной <...> Когда нарушения не угрожают жизни пациентов, накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное», — говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что в центре работают врачи «высочайшего класса» и что в настоящее время к учреждению нет претензий.

Общество
Суд оштрафовал клинику Елены Малышевой за нарушения

Ранее 19 февраля стало известно, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал центр Малышевой на 100 тыс. руб. за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии». В решении суда перечислялись нарушения клиники — в частности, в кабинете пластического хирурга отсутствовала необходимая медицинская аппаратура, еще один специалист не набрал нужного стажа работы и только две единицы медицинской техники из 102 проходили техобслуживание.

Медцентр расположен в Переведеновском переулке в Москве. Услуги клиники не сводятся исключительно к пластической хирургии — она также проводит артроскопию, дерматологический пилинг, эндоскопию, МРТ-исследования, вакцинации и прочее.

Теги: Елена Малышева, Росздравнадзор, пластическая хирургия
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