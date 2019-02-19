Малышева прокомментировала решение суда о штрафе для ее клиники

Медицинский центр Елены Малышевой устранил все выявленные нарушения сразу же после проверки Росздравнадзора, сейчас к учреждению нет претензий. Об этом говорится в заявлении Малышевой, поступившем в РБК.

«Все нарушения [после проверки] были сразу устранены. Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной <...> Когда нарушения не угрожают жизни пациентов, накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное», — говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что в центре работают врачи «высочайшего класса» и что в настоящее время к учреждению нет претензий.

Ранее 19 февраля стало известно, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал центр Малышевой на 100 тыс. руб. за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии». В решении суда перечислялись нарушения клиники — в частности, в кабинете пластического хирурга отсутствовала необходимая медицинская аппаратура, еще один специалист не набрал нужного стажа работы и только две единицы медицинской техники из 102 проходили техобслуживание.