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В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования. Документ размещен на официальном сайте учебного заведения.

Всего авторы доклада проработали три пути развития — «хороший», «плохой» и «ужасный».

«В целом оценка деятельности НАТО за последние 70 лет является положительной. Силы альянса преобладали во время холодной войны и адаптировались к принципиально другой среде в эпоху, которая настала после», — говорится в докладе.

В каждом из трех сценариев Россия рассматривается в качестве противника. Эксперты считают, что «российская угроза» — единственный способ оправдать усиление организации.

При хорошем сценарии Североатлантический альянс сможет справиться со всеми стоящими перед ним вызовами и разработать новую стратегию, чтобы наилучшим образом справиться с изменяющейся картиной в геополитике. НАТО, считают эксперты, должно внести вклад в отношения между ведущими мировыми державами как в военном, так и в политическом плане.

«По сути, речь идет об управлении балансом региональных и глобальных сил», — подчеркивается в докладе.

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В негативном сценарии развития НАТО не может определить, что ему стоит делать, какой стратегии придерживаться, что не позволяет ему двигаться за пределы мер по сдерживанию России. Блок страдает от отсутствия политической сплоченности, отметили эксперты.

При «ужасном» сценарии альянс в принципе утрачивает свои позиции в геополитике, обеспечение безопасности стран-участников становится для него уже неактуальным.

Теги: Пентагон США
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