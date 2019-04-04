В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования. Документ размещен на официальном сайте учебного заведения.

Всего авторы доклада проработали три пути развития — «хороший», «плохой» и «ужасный».

«В целом оценка деятельности НАТО за последние 70 лет является положительной. Силы альянса преобладали во время холодной войны и адаптировались к принципиально другой среде в эпоху, которая настала после», — говорится в докладе.

В каждом из трех сценариев Россия рассматривается в качестве противника. Эксперты считают, что «российская угроза» — единственный способ оправдать усиление организации.

При хорошем сценарии Североатлантический альянс сможет справиться со всеми стоящими перед ним вызовами и разработать новую стратегию, чтобы наилучшим образом справиться с изменяющейся картиной в геополитике. НАТО, считают эксперты, должно внести вклад в отношения между ведущими мировыми державами как в военном, так и в политическом плане.