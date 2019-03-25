Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Ограничения будут сняты в период с 1 апреля по 31 октября 2019 года. Это касается граждан, которые приезжают в Албанию для туризма или в частном порядке на срок до 90 дней. Для въезда будет необходим заграничный паспорт.

Албания ежегодно отменяет визы для россиян в туристический сезон. В прошлом году сроки были аналогичные, в 2017 году — с 31 мая по 15 ноября.

Ранее 25 марта власти Турции сообщили, что обсуждают с российской стороной возможность открытия для россиян въезда в страну по внутренним паспортам. По действующим правилам граждане России могут въезжать в Турцию по загранпаспорту, если срок пребывания в стране не превышает 60 дней.