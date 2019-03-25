Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Ограничения будут сняты в период с 1 апреля по 31 октября 2019 года. Это касается граждан, которые приезжают в Албанию для туризма или в частном порядке на срок до 90 дней. Для въезда будет необходим заграничный паспорт.
Албания ежегодно отменяет визы для россиян в туристический сезон. В прошлом году сроки были аналогичные, в 2017 году — с 31 мая по 15 ноября.
Ранее 25 марта власти Турции сообщили, что обсуждают с российской стороной возможность открытия для россиян въезда в страну по внутренним паспортам. По действующим правилам граждане России могут въезжать в Турцию по загранпаспорту, если срок пребывания в стране не превышает 60 дней.