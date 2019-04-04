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В Москве восстановили движение после перекрытий из-за строительства метро

В Москве сняли ограничения на движение машин у закрытого участка Сокольнической линии метро. Об этом сообщается на сайте ЦОДД.

«В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское полностью восстановлена прежняя схема движения транспорта», — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что теперь автомобилисты могут проехать по улицам Краснопрудная, Стромынка, Русаковская и Преображенская без каких-либо помех, поскольку временные знаки и другое оборудование для создания дополнительных полос на время компенсационных перевозок были убраны.

Также водители могут вновь воспользоваться платными парковками, на которые ранее также распространялись ограничения.

Ранее, 31 марта, ЦОДД рекомендовал жителям районов, которые прилегают к северной части Сокольнической линии, выезжать из дома на машине до 6:30 утра из-за плотного движения на дорогах в результате закрытия пяти станций красной ветки метро. Они могли воспользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), бесплатными компенсационными автобусами «КМ» и трамваем №13.​

С 30 марта по 5 апреля временно закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» для строительства Большой кольцевой линии метро.

Теги: ЦОДД, восстановление, движение, красная ветка, Метро
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