Землетрясение магнитудой ​3,1 произошло в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки ощущались в минувшую среду в 18:58 по Гринвичу (21:58 мск) недалеко от города Междуреченск. Данных о возможных разрушениях, пострадавших и жертвах не поступало.

29 марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Камчатском крае. В результате стихийного бедствия никто не пострадал.