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Выборы на Украине ,  
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Лавров рассказал о наслаждении «искусством Зеленского» в кино и сериалах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что лично не знаком с актером и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, но высоко ценит его творчество, сообщает «РИА Новости»

«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», — сказал Лавров.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его результатам во второй тур, назначенный на 21 апреля, прошли Владимир Зеленский, который набрал более 30% голосов, и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 16% избирателей. Третье место заняла Юлия Тимошенко, набравшая немногим более 13% голосов.

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Зеленский баллотируется на пост главы государства впервые.

Член и один из создателей команды КВН «95-й квартал», Зеленский был ее капитаном, актером и автором большинства номеров. Популярная команда КВН выросла со временем в студию «Квартал-95», которая выпустила несколько телевизионных проектов, самый известный из которых — сериал «Слуга народа». Герой Зеленского в этом сериале — учитель истории, случайно ставший президентом страны.

Теги: Сергей Лавров, Владимир Зеленский
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