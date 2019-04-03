Лавров рассказал о наслаждении «искусством Зеленского» в кино и сериалах

Лавров рассказал о наслаждении «искусством Зеленского» в кино и сериалах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что лично не знаком с актером и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, но высоко ценит его творчество, сообщает «РИА Новости»

«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», — сказал Лавров.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его результатам во второй тур, назначенный на 21 апреля, прошли Владимир Зеленский, который набрал более 30% голосов, и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 16% избирателей. Третье место заняла Юлия Тимошенко, набравшая немногим более 13% голосов.

Зеленский баллотируется на пост главы государства впервые.