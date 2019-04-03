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Минтранс заявил о вынужденном ответе на запрет нерегулярных рейсов Киевом

Министерство транспорта России не понимает, зачем Украина решила ввести запрет на нерегулярные рейсы в Россию. Об этом сообщил замминистра Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что системное ограничение на полеты между двумя странами начала инициировать украинская сторона, а все ответные действия России были исключительно вынужденными.

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«Объем перевозок в воздушной сфере между нашими странами практически нулевой, они попытались еще больше ужесточить возможность чартерных полетов, «одноразовых». Нужно это все внимательно посмотреть [еще раз]. Пока не вижу ухудшения, как не было воздушного сообщения практически, так и нет сейчас», — отметил Юрчик.

Ранее Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией кроме полетов для миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. ​Регулярное сообщение между странами было прекращено в 2015 году.

Росавиация в ответ предложила провести переговоры и возобновить полеты между Россией и Украиной в полном объеме.

Теги: минтранспорта, Украина, авиасообщение
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