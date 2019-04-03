Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с участием маршрутки

Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с участием маршрутки

В результате ДТП с маршруткой во Владимирской области погибли два человека, шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

Авария произошла на автодороге Владимир — Юрьев-Польский. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Газель». В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, шестеро пассажиров маршрутки госпитализированы.

В феврале в Ростовской области столкнулись маршрутка, грузовик и два легковых автомобиля. Водитель Mercedes с пассажирами не справился с управлением и допустил столкновение с КамАЗом, машина перевернулась и задела еще два транспортных средства.В результате погибли шесть человек, троих госпитализировали.