Путин назначил главу департамента МИДа послом в Австралии

Президент Владимир Путин назначил Алексея Павловского послом России в Австралии, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно данным на сайте МИДа, Павловский возглавлял четвертый департамент стран СНГ. Он занимал этот пост с июля 2011 года, до этого пять лет был заместителем директора департамента. Ранее работал в посольствах России в Афганистане, Намибии и Португалии.

Другим указом Путин освободил от должности посла в Австралии и по совместительству в республике Вануату, Науру, Тувалу и республике Островов Фиджи Григория Логвинова.