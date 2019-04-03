ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией ​«КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании.

По соглашению, ЛУКОЙЛ будет заниматься разведкой и добычей углеводородов на «Женисе» и берет на себя минимальное обязательство на бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ.​

«Женис» расположен в южной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря, в 80 км от берега. Глава компании Вагит Алекперов сообщал об интересе ЛУКОЙЛа к шельфу в феврале 2018 года. В 2012 году от разработки этого месторождения отказалась французская Total.



Согласно информации на сайте ЛУКОЙЛа, компания, присутствующая на рынке Казахстана с 1995 года, участвует в проектах «Кумколь», «Карачаганак» (одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире) и «Тенгиз», а также участвует в Каспийском трубопроводном консорциуме — единственном частном магистральном трубопроводе в стране.