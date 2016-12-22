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В Казахстане заявили об интересе ЛУКОЙЛа к своим шельфовым месторождениям
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В Казахстане заявили об интересе ЛУКОЙЛа к своим шельфовым месторождениям
Бизнес, 08:59
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В Казахстане заявили об интересе ЛУКОЙЛа к своим шельфовым месторождениям

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с казахстанской госкомпанией «Казмунайгаз» о вхождении в проекты «Женис» и «I-P-22» в казахстанской части шельфа Каспийского моря, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Названные участки находятся в южной части шельфа Казахстана близ других, разрабатываемых ЛУКОЙЛом вместе с «Казмунайгазом» — Центральное (ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» владеют долями по 25%) и Хвалынское месторождения (доля ЛУКОЙЛа — 50%). В ЛУКОЙЛе «Коммерсанту» отказались комментировать данную информацию.

В феврале о том, что ЛУКОЙЛ заинтересован в разработке «Женис» и «I-P-22», сообщал глава компании Вагит Алекперов. Тогда он объяснил интерес к казахстанскому шельфу изменением законодательства в стране, которое позволяет отныне повысить норму рентабельности на сложноразрабатываемых месторождениях.

В 2012 году от разработки этих месторождения отказалась французская Total.

Согласно информации на сайте ЛУКОЙЛа, компания, присутствующая на рынке Казахстана с 1995 года, участвует в проектах «Кумколь», «Карачаганак» (одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире) и «Тенгиз», а также участвует в Каспийском трубопроводном консорциуме — единственном частном магистральном трубопроводе в стране.

Теги: ЛУКОЙЛ , Казахстан , шельф
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