Дворец спорта в Екатеринбурге подтвердил переход на работу Глацких

Генеральный директор Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге Геннадий Севастьянов сообщил РБК, что экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких занимает должность заместителя гендиректора по развитию.

В ноябре 2018 года Глацких была отстранена от должности из-за высказывания «государство не просило вас рожать» на встрече с детьми-волонтерами из молодежных объединений Кировограда.

«Глацких О.В. действительно с 1 апреля 2019 года работает в государственном автономном учреждении Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» в должности заместителя генерального директора по развитию», — говорится в ответе, который поступил в РБК.

Накануне Глацких опубликовала в социальных сетях фотографию с нового места работы. В подписи к публикации значилась аббревиатура ДИВС. О том, что она получила новую должность, сообщал Znak.com со ссылкой на источник, близкий к организации, и собеседника во Дворце спорта.