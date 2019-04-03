В Самаре произошел крупный пожар в ангаре

В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».

Информация о происшествии поступила днем 3 апреля. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.

25 марта пожар произошел в ангаре с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Пожару присваивали второй номер сложности. Как подчеркнули в МЧС, угрозы для населения не было, поскольку расстояние до ближайших жилых домов составило более 2 км. Возгорание потушили, никто не пострадал.