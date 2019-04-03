За нападение на больницу в Петербурге задержали троих человек

За нападение на больницу в Петербурге задержали троих человек

Предполагаемые организатор и исполнители нападения на сотрудников больницы в Курортном районе Санкт-Петербурга задержаны, сообщает управление СК по городу.

В организации произошедшего подозревают 45-летнего Сергея Грудецкого, ранее судимого за разбой. Его задержали в Санкт-Петербурге. Предполагаемые исполнители — 42-летний Валерий Симбирев и 32-летний Алексей Симбирев — задержаны в Тамбовской и Нижегородской областях. Оба имеют судимость за бандитизм, их доставят в Санкт-Петербург.

По версии следствия, утром 29 марта Грудецкий подвез братьев Симбиревых к больнице №40. Мужчины в медицинских халатах, колпаках и масках зашли в здание. Они избили кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла начальника отдела и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информцентра, угрожали ножом и связали им руки строительными хомутами. Симбиревы похитили из сейфа 250 тыс. руб. и €2,5 тыс. и скрылись.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой).