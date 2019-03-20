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Синоптики назвали сроки начала настоящей весны в Москве

Настоящая весна в Москве начнется не раньше середины апреля, когда температура повысится до 13—15 градусов тепла. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящий момент, несмотря на превышение климатической нормы на три градуса, погода остается неблагоприятной. ​В столице ожидаются дожди до конца недели. Интенсивность осадков снизится только к понедельнику, 25 марта.

Более того, с 21 марта температура воздуха ночью опустится ниже нуля, что будет приводить к гололеду. Как отметил Вильфанд, такие погодные условия сохранятся до конца марта.

Тем не менее, погода уже держит курс на весну, поскольку в черте города в течение 5—7 ближайших дней может сойти снег. В пригородах и лесах снег может лежать до конца первой декады апреля.

Теги: синоптики, прогноз, весна
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