Росавиация опровергла данные о новых требованиях к подержанным самолетам

Росавиация заявила, что условия использования поддержанных иностранных самолетов в стране не ужесточались. Работа агентства по улучшению безопасности и комфортабельности перевозок носит систематический характер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что за минувшие месяцы приостановлена эксплуатация минимум трех самолетов авиакомпаний Azur Air и Nordwind. По данным источников газеты, такие меры обусловлены заботой о безопасности.

«Никаких новых подходов у ведомства нет. Росавиация ведет целенаправленную, систематическую работу, направленную, в первую очередь, на безопасность полетов, комфортабельность перевозок, повышение регулярности полетов и обеспечения качества обслуживания для пассажиров», — сообщил представитель Росавиации.

При этом она подтвердила приостановку использования Boeing 777 компании Azur Air. По словам представителя Росавиации, такая мера была вынужденной из-за несоответствия конструкции самолета российской сертификации. Воздушное судно не отвечало нормам компоновки пассажирского салона из-за доработок самолета, целью которых было увеличить вместимость пассажиров в ущерб комфортабельности.