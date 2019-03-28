Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля и откроет историческое здание посольства прибалтийской страны. Это первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года, сообщается на сайте главы государства.

«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Посольство в Москве исторически было первым зарубежным представительством Эстонии, отметил советник Кальюлайд по внешней политике Ларури Кууизинг. По его словам, одна из целей визита — отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики».

Советник добавил, что МИД России проинформировали о визите президента Эстонии, однако договоренностей о двусторонних встречах на данный момент нет.