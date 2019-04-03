Уткин назвал нападения и угрозы «буднями журналистской жизни»

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что нападение на него — нормальная ситуация для его сферы деятельности. Инцидент произошел во вторник ночью. По словам журналиста, неизвестный брызнул ему в лицо из баллончика с хлорацетофеноном («черемуха»).

«Нападения и угрозы — будни журналистской жизни, и они лишены всякого смысла, если объект не понимает сразу за что. Я тоже понимаю, хоть и тугодум», — написал Уткин на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел возле спортивного комплекса «Локо-спорт» в Москве, после тренировки любительской команды «Эгриси», с которой работает Уткин. По его словам, струя из баллончика прошла вскользь, не задев журналиста. Нападавший — молодой человек в капюшоне, был одет в куртку и худи, уточнил Уткин.