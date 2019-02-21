В Китае мужчина с ножом напал на толпу и ранил 11 человек

В Китае мужчина с ножом напал на толпу и ранил 11 человек

В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси мужчина напал с ножом на толпу людей на улице, ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел 21 февраля в 07:12 по местному времени (02:12 мск). В полиции уточнили, что все пострадавшие были госпитализированы, а 33-летнего нападавшего арестовали.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее, 15 января, в китайском городе Фучжоу мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения получили 19 человек, один из них умер позднее в больнице.