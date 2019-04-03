В Москве ограничат продажу спиртного на майские праздники

Во время майских праздников в Москве будет ограничена продажа спиртного и напитков в стеклянных бутылках, меры будут действовать рядом с местами проведения массовых мероприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

«Спиртное нельзя будет купить в магазинах рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая, — уточняет портал. — Под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре, а также слабоалкогольные напитки».

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы напомнили, что подобные ограничения действуют в дни государственных праздников. Мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений, пояснили в пресс-службе.

Выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда, продлятся со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая, включительно. Выходные, посвященные Дню Победы, продлятся с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье) включительно.