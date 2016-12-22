У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6

У побережья уезда Хуалянь в восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом свидетельствуют данные сейсмологической службы острова.

Сейсмологи отметили, что подземные толчки произошли ​в 12:34 по пекинскому времени (07:34 мск). Эпицентр колебаний находился в 104,2 км от города Хуалянь на глубине 31,3 км.

К настоящему моменту данных о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало.

21 октября на Тайване было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущали жители уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань и города Тайчжун.​ Сообщалось, что эпицентр находился в 25,3 км к северо-западу от города Хуалянь на глубине 63,4 км.