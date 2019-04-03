Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на детекторе лжи

Украинский президент Петр Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство государственного концерна «Укроборонпром» на фоне нескольких расследований журналистов о хищениях в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти проверки. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса — и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность», — заявил украинский лидер на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

Порошенко также поручил передать результаты проверки в правоохранительные органы, если будут выявлены обстоятельства совершения преступлений. Президент добавил, что «Укроборонпром»​ должен быть проверен со стороны Государственной аудиторской службы, Счетной палаты и общественных организаций.

Глава государства дал поручение Турчинову взять проверку под личный контроль и позднее доложить об итогах. В свою очередь секретарь СНБО заявил, что большинство предприятий оборонной промышленности работают достаточно эффективно.