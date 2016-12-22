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Порошенко освободил «Укроборонпром» от уплаты долгов России
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Порошенко освободил «Укроборонпром» от уплаты долгов России
Политика, 14:34
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Порошенко освободил «Укроборонпром» от уплаты долгов России

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому предприятия «Укроборонпрома» освобождаются от уплаты долгов по расторгнутым с Россией соглашениям. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Глава государства подписал закон «О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий ОПК — участников государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и обеспечения их стабильного развития», — говорится в сообщении.

Новый закон запрещает исполнять решения иностранных судов о взыскании задолженностей по обязательствам при условии, что кредитором является российская компания или ее зарубежная «дочка», а должником — предприятие «Укроборонпрома».

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В документе говорится том, что все открытые исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия ОПК в пользу России должны быть остановлены, а открытие новых — запрещено.

Более того, законом запрещается реализация производства по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям российских юридических лиц или их «дочек».

В тексте документа уточняется, что данные ограничения действуют и в том случае, если была проведена замена кредитора или заявителя, то есть если право требования перешло к третьему лицу от российских компаний.

Теги: Петр Порошенко , «Укроборонпром» , долговой спор
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