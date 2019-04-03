«МЮ» потерпел второе поражение в чемпионате под руководством Сульшера

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче английской Премьер-лиги (АПЛ) потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмптона». Встреча 33-го тура чемпионата прошла на стадионе «Молине» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

«МЮ» открыл счет на 13-й минуте после гола Скотта МакТоминая, однако через 12 минут форвард «Вулверхэмптона» Диогу Жота сравнял счет в матче.

На 57-й минуте полузащитник манкунианцев Эшли Янг получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В оставшееся время хозяева смогли довести матч до победы. На 77-й минуте игры защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг отправил мяч в собственные ворота.

Это поражение стало вторым для команды из Манчестера после назначения Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. в 30-м туре АПЛ «МЮ» уступил в гостях лондонскому «Арсеналу» со счетом 2:0.