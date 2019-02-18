Саудовский министр опроверг планы принца купить «Манчестер Юнайтед»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не планирует покупать британский футбольный клуб «Манчестер Юнайдет», заявил в Twitter министр информации королевства Турки аль-Шаббана.

«Сообщения о том, что его королевское величество наследный принц Мухаммед бен Сальман намерен купить «Манчестер Юнайтед», абсолютно ложные», — написал министр.

По его словам, у футбольного клуба и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии действительно были переговоры, касающиеся возможности спонсорства, но сделка не состоялась.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что саудовский принц намерен приобрести клуб за £3,8 млрд ($4,9 млрд). Сейчас владельцами «Манчестер Юнайтед» являются американские бизнесмены Аврам и Джоэл Глейзеры, их семья приобрела контрольный пакет акций клуба за $1,47 млрд в 2005 году.