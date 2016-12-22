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Комментатор Уткин заявил о непричастности «Первого» к его увольнению с ЧМ
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Комментатор Уткин заявил о непричастности «Первого» к его увольнению с ЧМ
ЧМ-2018, 16:38
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Комментатор Уткин заявил о непричастности «Первого» к его увольнению с ЧМ

Журналист и футбольный комментатор Василий Уткин, комментируя Sports.ru свое отстранение от комментирования матчей чемпионата мира, заявил, что «Первый канал» в этой ситуации совершенно ни при чем.

Уткин отработал только на одном матче (Португалия — Испания), который прошел 15 июня в Москве. 19 июня он рассказал о прекращении сотрудничества с «Первым». «Мы расстаемся с «Первым каналом» с взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью», — сказал тогда Уткин.

После первого отработанного матча на ЧМ Уткин выехал на машине, чтобы добраться до следующей игры в Ростове, но по пути получил звонок, после которого было прекращено сотрудничество с каналом, сказал комментатор Sports.ru. Имя звонившего он не назвал.

«Я прокомментировал этот матч, и мне после него позвонили и сказали, что сарафан (отклик аудитории. — РБК) прекрасный. Потом рассказали, что отличные цифры и что не соглашусь ли я заехать еще и в Волгоград — прокомментировать там игру с [футбольным тренером Леонидом] Слуцким. Мы с ним даже созвонились и все обсудили. А потом оказалось, что это невозможно», — рассказал Уткин. Он отметил, что не хочет рассказывать о причинах отстранения от эфира.

Рабочие конфликты Василия Уткина

В июле 2015 года Василий Уткин заявил о своем предстоящем увольнении с должности главы спортивной редакции телеканала «НТВ-Плюс» накануне начала вещания нового спортивного канала «Матч ТВ» — также проекта «Газпром-Медиа». Тогда же стало известно, что новый канал возглавит телеведущая Тина Канделаки. Она разместила в соцсетях сообщение о своем назначении, отметив, что ей «будет очень интересно построить с нуля крупную телевизионную спортивную редакцию». Эти слова возмутили Уткина, после чего началось длительное противостояние журналистов в соцсетях, в рамках которого, в частности, комментатор обвинил Канделаки в том, что она «путает спорт и физкультуру», а сама она назвала оппонента «жиробасом». В августе того же года комментатор отказался работать с Канделаки на новом спортивном канале.

Осенью 2015 года Уткин все же пришел работать на «Матч ТВ». В январе 2016-го, после нескольких месяцев его работы на канале, стало известно, что Уткин отстранен от эфира. СМИ со ссылкой на источники называли причиной нетрезвое состояние ведущего во время одной из игр Лиги чемпионов, а сам журналист признал, что во время комментирования матча засыпал, но объяснил ситуацию нарушением сна. Вскоре после этого стало известно, что Уткина, как и еще несколько комментаторов, выводят за штат «Матч ТВ», а в начале февраля 2016 года появилось сообщение о расторжении его контракта.

После прекращения сотрудничества с «Первым» Уткин разговаривал с генеральным директором канала Константином Эрнстом. По словам комментатора, у него была возможность высказать топ-менеджеру, что он о нем думает. «И я сказал, что всегда хотел поработать с ним. Мне очень приятно, что эта встреча состоялась. Я сожалею, что так прервалось, но «Первый канал» здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть никакой обиды на него», — сказал Уткин.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля этого года. Сборная России пробилась в 1/4 финала, проиграв хорватам в серии пенальти (3:4).

Теги: ЧМ , Василий Уткин , «Первый канал»
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