В Варшаве задержали россиянина при попытке вывоза троих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина с его тремя детьми при попытке вывезти их из Швеции в Россию. Ранее шведские власти приняли решение отдать детей в приемную мусульманскую семью выходцев из Ливана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника российского посольства в Польше Владислава Выборнова.

Вчера польские пограничники задержали семью гражданина России — отца и троих его детей — 4, 6 и 12 лет. Ранее он проживал в Швеции», — заявил он, добавив, что мать детей попала в больницу якобы из-за того, что глава семейства не мог справиться с уходом за детьми.

Выборнов рассказал, что у россиянина в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генеральном консульстве в Гетеборге, как уточнил советник, россиянину выдали свидетельство на возвращение в Россию, по которому он пытался через Варшаву попасть в Москву. В Польшу отец с тремя детьми прибыл на пароме и собирался самолетом отправиться в Россию.

Он также рассказал, что в аэропорту Варшавы семью задержали пограничники. В настоящее время отец с детьми находятся в полицейском участке. В их судьбе принимают участие российские дипломаты, также к решению вопроса подключились министерство юстиции и МИД Польши. По словам Выборнова, в ближайшее время состоится суд, который примет решение, возвращать ли детей обратно в Швецию.