Спор хоккеиста Фролова и Началовой на ₽20 млн передали в московский суд

Нижегородский суд передал на рассмотрение в Москву спор хоккеиста Александра Фролова и певицы Юлии Началовой о взыскании со спортсмена долга за квартиру. Об этом говорится на сайте суда.

Речь идет об иске от ООО «Весенние инвестиции» к Фролову и Началовой. Как поясняет «Московский комсомолец» со ссылкой на адвокатов хоккеиста, Началова якобы не получила от Фролова 20 млн руб. при продаже ему половины своей квартиры и перед своей смертью передала право взыскания долга «Весенним инвестициям». Фролов утверждает, что выплатил певице все деньги, и собирается обжаловать договор цессии между Началовой и компанией.

Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил две жалобы Фролова и признал незаконными решения нижестоящего судьи, который отказался передать дело по подсудности в Никулинский районный суд Москвы и назначил экспертизу денежной расписки Фролова.

При этом адвокаты Фролова также уточнили, что ООО «Весенние инвестиции» уже отзывало свой иск, когда дело рассматривалось в Нижнем Новгороде. «Теперь об отзыве исковых требований организация, скорее всего, заявит на ближайшем заседании в Никулинском суде», — сообщили «МК» юристы.

Фролов и Началова состояли в гражданском браке в 2011–2016 годах. Певица скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца после заражения крови.