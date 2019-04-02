Суд отклонил иск Балтийского завода о новых контрактах из-за роста НДС

Верховный суд России не удовлетворил иск Балтийского завода, который обжаловал решение Минфина запретить при некоторых условиях перезаключать госконтракты с учетом увеличения НДС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе завода, иск касался постановления Минфина, которое, по мнению завода, затрагивает права предприятия и неопределенного круга лиц. Речь идет об информационном письме министерства после вступления в силу закона о повышении НДС. Из него следовало, что перезаключать госконтракты в связи с новой ставкой НДС могут только поставщики по крупным и долгосрочным контрактам.

На заводе считают, что письмо фактически позволяет заказчикам не соглашаться изменять условия контракта и уменьшать размер оплаты. Кроме того, по мнению представителей завода, исполнители госконтрактов находятся в невыгодном положении относительно других участников гражданского оборота. РБК направил запрос в пресс-службу Балтийского завода.