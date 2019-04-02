В Москве предъявили обвинение похитившему двух девочек экс-полицейскому

Следователи предъявили обвинение бывшему полицейскому, который привел двух 14-летних девочек в свою квартиру в Москве и попытался их совратить. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СКР).

Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних). В скором времени следствие запросит суд о заключении его под стражу.

Инцидент, рассказывали источники РБК, произошел 31 марта в микрорайоне Васильцовский стан.​ Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и путем угроз и применения насилия завел двух 14-летних девочек домой в свою квартиру на юго-востоке Москвы и совершил над ними насильственные действия сексуального характера. Обвиняемый до 2011 года работал в патрульно-постовой службе полиции, после чего уволился по собственному желанию.