Матвиенко поручила создать закон о запрете микрозаймов под залог жилья

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать законопроект, который запрещает выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья. Об этом она сообщила Межрегионального банковского совета, передает корреспондент РБК.

​«Очень важное предложение — запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», — сказала Матвиенко.

​Матвиенко добавила, что нужно ужесточить ответственность за мошенничество в сфере микрофинансирования. По ее мнению, люди в «тяжелейшей финансовой ситуации» не думают перед тем, как взять подобные кредиты, так как они хотят срочно решить свои проблемы.

В конце апреля 2018 года Центробанк предложил ограничить на законодательном уровне круг организаций, которые могут выдавать физическим лицам кредиты под залог недвижимости. В ЦБ посчитали, что такое право должны иметь только за поднадзорные регулятору финансовые организации.