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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
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МЧС объяснило сообщения о взрыве в институте в Пушкине

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК прокомментировали взрыв в сельхозинституте в городе Пушкине.

«Там взрыва не было никакого, у девушки в руках взорвалась бутылка от перепада температуры», — сообщили РБК.

Общество
В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв

Ранее «Mash на Мойке» написал, что взрыв произошел в Институте сельскохозяйственной микробиологии на шоссе Подбельского, в результате которого пострадал один человек. Впоследствии Mash уточнил, что студент положил банку с горячей водой под струю холодной.

Ранее в Петербурге взрыв произошел в здании Военно-космической академии имени Можайского. Пострадали четыре человека.

Теги: ГУ МЧС, взрыв
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