МЧС объяснило сообщения о взрыве в институте в Пушкине

МЧС объяснило сообщения о взрыве в институте в Пушкине

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК прокомментировали взрыв в сельхозинституте в городе Пушкине.

«Там взрыва не было никакого, у девушки в руках взорвалась бутылка от перепада температуры», — сообщили РБК.

Ранее «Mash на Мойке» написал, что взрыв произошел в Институте сельскохозяйственной микробиологии на шоссе Подбельского, в результате которого пострадал один человек. Впоследствии Mash уточнил, что студент положил банку с горячей водой под струю холодной.

Ранее в Петербурге взрыв произошел в здании Военно-космической академии имени Можайского. Пострадали четыре человека.