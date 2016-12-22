В Дагестане выявили картельный сговор на ₽17 млрд при строительстве дорог

Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту картельного сговора в сфере дорожного строительства и извлечения незаконного дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, представители ООО «Дорстройотряд-99», НПО «Дормост», «Бурбау», ИПТС — «Транспроект» и АО «Мостоотряд-99» заключили и реализовали между собой ограничивающее конкуренцию соглашение, которое позволило им минимально снижать цену госконтрактов, обеспечивая таким образом победу своих организаций в электронных аукционах.
В ведомстве отметили, что в период с августа 2016 по июнь 2018 года указанные фирмы, действуя по такой схеме, незаконно заработали более 17 млрд руб.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).