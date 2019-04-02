Партнер FIFA по размещению в отелях утроил выручку благодаря ЧМ-2018

Головная компания официального партнера FIFA по размещению в отелях, британская Byrom Plc утроила свою выручку в финансовый год, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу. Доход группы за год, завершившийся 30 сентября 2018 года, вырос в 3,7 раза, до £150 млн ($195,7 млн), следует из отчетности Byrom. Операционная прибыль Byrom выросла в 7,8 раза, до £11,8 млн ($15,4 млн), а чистая прибыль увеличилась почти в 11 раз, до тех же £11,8 млн.

Рост своих финансовых показателей сама Byrom объясняет в отчетности доходами от ЧМ-2018, что стало результатом шести лет работы над проектом. Британская Byrom — владелец швейцарской Match Accomodation, официального поставщика услуг по размещению клиентов FIFA на ЧМ-2018. Компания бронировала и выкупала гостиничные номера для членов FIFA, оргкомитета и команд, маркетинговых партнеров, судей, СМИ, болельщиков, волонтеров, техперсонала и других клиентов в рамках подготовки и проведения чемпионата. Помимо этого, компания была официальным партнером по продаже билетов на матчи.

Сама FIFA получила в 2018 году благодаря чемпионату мира рекордные доходы. Всего с 2015 по 2018 год FIFA заработала $6,4 млрд, при этом 83% этих доходов ($5,3 млрд) обеспечило именно прошедшее в России мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир принимали 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Ростов-на-Дону. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая со счетом 4:2 команду Хорватии.