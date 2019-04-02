Депутаты приняли отставку мэра Курска

Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке. Об этом сообщается на странице собрания в «ВКонтакте».

«В ходе сегодняшнего заседания большинством голосов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Курска», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности мэра будет первый замглавы администрации города Сергей Малахов. Причины ухода Овчарова не указываются.

Овчаров родился в 1952 году в Курской области. Его избирали мэром Курска в 2008 и 2013 годах. В третий раз он стал главой города в ноябре 2017 года.