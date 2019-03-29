Депутаты приняли отставку мэра Липецка

Депутаты Липецкого городского совета приняли отставку мэра Сергея Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горсовета. За отставку проголосовали 26 депутатов, против — семь, воздержались трое, один бюллетень был испорчен.

Иванов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию 14 марта и ушел в двухнедельный отпуск. Обязанности главы города исполняет первый вице-мэр Михаил Щербаков.

Депутаты горсовета избрали Иванова главой Липецка в декабре 2015 года. До этого он был заместителем главы обладминистрации, где курировал вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, а также демографической политики. С 2007 по 2015 год Иванов возглавлял Тербунский район Липецкой области.