Суд арестовал Малый гостиный двор в Петербурге по делу о банкротстве

Суд арестовал Малый гостиный двор в Петербурге по делу о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга арестовал историческое здание Малого гостиного двора в центре города, которое принадлежит компании «Мойка 22», инициировавшей процедуру банкротства основателя Балтийского банка Андрея Исаева. Об этом говорится в определении суда.

Компания попросила отменить обеспечительную меру или заменить объект ареста. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер, которые были наложены 20 марта, а также постановил заменить арест денежных средств и иного имущества на арест объекта по адресу: канал Грибоедова, д. 26, литер А.

В 2010 году Фонд имущества Петербурга на аукционе продал здание Малого гостиного двора ООО «Мойка 22» за 291 млн руб.

В феврале 2017 года суд признал Исаева банкротом по иску, поданному «Мойкой 22» в 2015 году. Исаев контролировал банк совместно с партнером Олегом Шигаевым. В январе Исаева объявили в розыск, он обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).