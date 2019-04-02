Разгромивший редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге вышел из-под стражи

Подозреваемого в хищении жестких дисков из редакции газеты «Коммерсантъ-Урал» отпустили под подписку о невыезде, сообщил РБК старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«Преступление не тяжкое», — сказал он.

Накануне в редакции «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге произошел погром. Гендиректор Сергей Плахотин сообщил, что неизвестный разбил три монитора и украл два жестких диска, а также оставил записку с угрозами. Он не исключил, что это произошло из-за книги «Ловцы банд».

Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемого, он написал явку с повинной. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По версии следствия, неработающий местный житель совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения и по личным мотивам. Материальный ущерб от повреждения имущества составил 70 тыс. руб.