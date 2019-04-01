В редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге устроили погром

В редакции «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге произошел погром. Об этом сообщает «РБК Екатеринбург».

Гендиректор Сергей Плахотин рассказал, что у него, главного редактора Николая Яблонского и главного бухгалтера разбили мониторы. При этом украли два жестких диска. Неизвестный также оставил на столе записку с угрозами. Гендиректор отметил, что редакция не имеет версий произошедшего.

«Кто-то с особым усердием выдирал жесткий диск, но что именно было нужно человеку, мы не понимаем», — сказал он.

Плахотин добавил агентству URA.RU, что не исключает, что случившееся связано с недавно вышедшей книгой «Ловцы банд». «По книге нареканий ни у кого не было, но то, что она не всем понравилась, я знаю», — отметил он.

Полиция Екатеринбурга проводит проверку заявления о хищении жестких дисков, заявили РБК в пресс-службе УМВД по городу.