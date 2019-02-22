Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд

Минтранс предложил выделить на субсидирование авиарейсов на Дальний Восток 2,5 млрд руб. из резервного фонда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий проект распоряжения разработан и направлен на согласования, пояснили в Минтрансе.

Как уточнили «РИА Новости» в министерстве, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил зампреду правительства Максиму Акимову представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок до 20 марта.

13 февраля в пресс-службе правительства сообщили, что программу субсидирования авиаполетов на Дальний Восток дофинансируют на 5,2 млрд руб. В кабмине ее назвали социально значимой и подчеркнули, что в правительстве есть согласие о необходимости поддержки программы. Как отмечали в пресс-службе ведомства, сумма 5,2 млрд руб. позволит авиакомпаниям, задействованным в программе полетов, дополнительно реализовать 785 тыс. билетов по специальному тарифу (50% от стоимости усредненного коммерческого тарифа).