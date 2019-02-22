Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 -0,22 EUR Бирж. 74,12 -0,19 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,43 64,75 EUR Нал. 75,19 73,50 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1328 -0,0006 BTC/USD Бирж. 4 044,06 34,06 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 023,77 0,67% Nasdaq 7 517,24 0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 12:19
Иран заявил об успешном взломе американских беспилотников Общество, 20:43 Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия Политика, 20:35 В Петербурге проверили все офисы Сбербанка после сообщений о минировании Общество, 20:23 МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном условий ядерной сделки Политика, 20:22 Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах Финансы, 20:21 Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд Бизнес, 20:18 Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов РБК и «Билайн» Бизнес, 20:15 Илон Маск взял ипотеку на $61 млн Финансы, 19:53 СМИ узнали о задержании в Швеции российского политика за мошенничество Политика, 19:48 Депутата заксобрания Ленобласти арестовали по подозрению в мошенничестве Общество, 19:34 Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии Общество, 19:30 Актера сериала «Империя» Смолетта отстранили от съемок Общество, 19:19 Россельхозбанк поддержит развитие экспорта в ПФО Пресс-релиз, 19:15 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 19:12
Бизнес ,  
0 
Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд

Минтранс предложил выделить на субсидирование авиарейсов на Дальний Восток 2,5 млрд руб. из резервного фонда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий проект распоряжения разработан и направлен на согласования, пояснили в Минтрансе.

Как уточнили «РИА Новости» в министерстве, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил зампреду правительства Максиму Акимову представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок до 20 марта.

13 февраля в пресс-службе правительства сообщили, что программу субсидирования авиаполетов на Дальний Восток дофинансируют на 5,2 млрд руб. В кабмине ее назвали социально значимой и подчеркнули, что в правительстве есть согласие о необходимости поддержки программы. Как отмечали в пресс-службе ведомства, сумма 5,2 млрд руб. позволит авиакомпаниям, задействованным в программе полетов, дополнительно реализовать 785 тыс. билетов по специальному тарифу (50% от стоимости усредненного коммерческого тарифа).

Политика
Правительство профинансирует авиарейсы на Дальний Восток на ₽5,2 млрд

Программа позволяет гражданам России летать в города Дальнего Востока из Москвы и внутри самого региона, а также из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург по низким тарифам в экономклассе. Ею могут воспользоваться граждане до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, или инвалиды детства II и III группы.

В 2018 году правительство выделило на поддержку программы 3,8 млрд руб., а позже — еще 400 млн руб. В январе «Аэрофлот» сообщил, что субсидия на полеты на Дальний Восток исчерпана, и приостановил бронирование мест по этому направлению.​

Теги: Минтранс, авиаперевозки, Дальний Восток
Материалы по теме
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток
Общество
Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по стране
Общество
СМИ узнали об отказе Минфина от идеи обнуления пошлин на авиаперевозки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter