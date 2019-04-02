Посольство объяснило цель поездки главы МВД Колокольцева в КНДР

Глава МВД России Владимир Колокольцев приехал в столицу Северной Кореи Пхеньян для того, чтобы провести переговоры с руководством Министерства народной безопасности республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в КНДР, а также на официальное ​северокорейское агентство ЦТАК.

Российский министр, уточнили там, прибыл с делегацией накануне, 1 апреля, спецрейсом из Иркутска. Его приезд стал «плановым обменом» по линии правоохранительных органов, который существует между Россией и КНДР. В северокорейской республике они пробудут до 3 апреля.

В российской дипмиссии добавили, что в конце прошлого года Москву посетила делегация Министерства народной безопасности КНДР. Месяц назад, 1 марта, в Россию отправилась северокорейская делегация во главе с заведующим международным отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Хан Ман Хёком. Их визит был приурочен к 70-летию подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.

Двусторонние визиты Москвы и Пхеньяна происходят на фоне переговоров о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он может произойти в этом году, рассказывал помощник президента Юрий Ушаков.