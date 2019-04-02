Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле

Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле

Американская певица Мадонна получит ​$1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле. Об этом сообщает портал YNet со ссылкой на источник. Информацию подтвердили собеседники издания Globes.

По данным портала, оплатить гонорар певицы согласился израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. С таким предложением к нему обратилась Израильская корпорация телерадиовещания (IPBC).

«Мы ведем круглосуточные переговоры с людьми Мадонны», — сказал партнер миллиардера, гендиректор группы COMTEK Дэнни Бен Наим.

Сильван Адамс является сыном основателя Iberville Developments Марселя Адамса, чье состояние оценивается в $1,7 млрд. По данным Forbes, Сильван взял на себя управление семейным бизнесом.