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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле

Американская певица Мадонна получит ​$1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле. Об этом сообщает портал YNet со ссылкой на источник. Информацию подтвердили собеседники издания Globes.

По данным портала, оплатить гонорар певицы согласился израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. С таким предложением к нему обратилась Израильская корпорация телерадиовещания (IPBC).

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«Мы ведем круглосуточные переговоры с людьми Мадонны», — сказал партнер миллиардера, гендиректор группы COMTEK Дэнни Бен Наим.

Сильван Адамс является сыном основателя Iberville Developments Марселя Адамса, чье состояние оценивается в $1,7 млрд. По данным Forbes, Сильван взял на себя управление семейным бизнесом.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев.

Теги: Израиль, «Евровидение», Мадонна
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