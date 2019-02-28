Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия ​в конкурсе в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

«Мы с печалью подтверждаем, что Национальная общественная телекомпания Украины проинформировал Европейский вещательный союз, что после обсуждений приняли решение не участвовать в конкурсе песни «Евровидение», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.

Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако после ее победы Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла время для принятия решения о ее участии, поскольку организаторов смущала концертная деятельность певицы в России. Сама певица отказалась представлять Украину, объяснив это тем, что она не хочет «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Помимо этого, при заключении договора с НОТУ ей пришлось бы отказаться от выступлений в России.

После этого группа занявшая второе место в ходе национального отбора Freedom-jazz girls band «получила звонок от НОТУ», однако ответила отказом на предложение выступить на «Евровидении». Занявшая третье место украинская группа Kazka также отказалась представлять страну на конкурсе. В группе отметили, что готовы представлять Украину на «Евровидении» в 2020 году, если их выберут.

Еще одна группа — Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в отборе, тоже отказалась участвовать в «Евровидении». «Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша», — написали музыканты в Facebook.

После этого украинская Национальная телерадиокомпания (НОТУ) сообщила, что в этом году страна не будет отправлять своего представителя на мероприятие в Израиле.

В текущем году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев во второй раз. В 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One.​