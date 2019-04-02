«ВКонтакте» удалила попавшие в открытый доступ аудиосообщения юзеров

Социальная сеть «ВКонтакте» удалила из публичного доступа голосовые сообщения пользователей, которые попали в открытый доступ. Всего было удалено около 2 тыс. файлов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВК.

Во «ВКонтакте» подчеркнули, что у соцсети нет уязвимости, так как все голосовые сообщения в официальном приложении всегда были защищены. «Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ», — подчеркнули в пресс-службе.

О попадании голосовых сообщений части юзеров «ВКонтакте» в открытый доступ ранее обратили внимание пользователи форума «Двач». ​В публикации об уязвимости говорилось, что найти голосовые сообщения, которые были отправлены в личку другим пользователям, можно благодаря поиску по формату файла audiocomment.3gp. При этом в ссылке каждого аудиофайла содержался id страницы отправителя сообщения.

Во «ВКонтакте» сообщили РБК, что в публичном доступе оказались те голосовые сообщения, которые были загружены в соцсеть через неофициальные приложения, так как ВК не использует файлы формата audiocomment.3gp для аудиосообщений.