ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,36 EUR Нал. 76,60 75,46 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3506,70 +13,40 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
National Interest перечислил четыре вида «смертоносного» оружия ВС России
Лента новостей
Директор Лещенко опроверг информацию о срочной госпитализации артиста 10:11, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 10:01, РБК и Huawei В Барнауле запустили отопление более чем в 240 домах после аварии 09:55, Общество Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы 09:25, Политика National Interest перечислил четыре вида «смертоносного» оружия ВС России 09:13, Политика СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции 08:03, Политика Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 07:25, РБК и Toyo При столкновении двух микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек 07:01, Общество СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit 06:38, Политика Коми заявил о следствии в отношении 4 американцев по «российскому делу» 05:49, Политика В ходе протестов во Франции задержали более 1300 человек 04:30, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 04:30, РБК и Philips Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток 03:57, Общество Трамп призвал отменить соглашение по климату из-за беспорядков в Париже 03:50, Политика Грузия подписала контракт о покупке систем ПВО у Франции 02:39, Политика Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию 02:38, Спорт Расследователи «дела Скрипаля» нашли возможных новых «жертв» России 02:20, Политика Глава ПАСЕ прокомментировала смерть Алексеевой 01:48, Общество В ДТП в Крыму погибли четыре человека 00:54, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 00:05, РБК и Barilla Глава Совета Европы назвал Алексееву «матриархом» правозащитников мира 08 дек, 23:44, Общество Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек 08 дек, 23:36, Политика «Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии 08 дек, 23:33, Спорт СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области 08 дек, 23:16, Общество «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи» в матче чемпионата России 08 дек, 22:44, Спорт Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой 08 дек, 22:20, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 08 дек, 22:09, РБК, Jardin и Greenfield Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце года 08 дек, 21:47, Политика
National Interest перечислил четыре вида «смертоносного» оружия ВС России
Политика, 09:13
0
National Interest перечислил четыре вида «смертоносного» оружия ВС России

Американский журнал The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России. Среди них оказались танки Т-72Б3 и Т-90, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400.

Как отмечает автор материала, Россия уступает ВС США превосходство в воздухе, таким образом, она вкладывает больше средств в противовоздушную оборону, артиллерию и ракетные комплексы.

The National Interest рассказала о российских «спутниках-убийцах»
Технологии и медиа

Так, он упомянул основные боевые танки Т-72Б3 и Т-90АС, которые способны уничтожать боевые танки противника на более коротких дистанциях боя. Среди положительных характеристик танков автор называет усовершенствованную защиту, улучшенные тепловизоры, боеприпасы. Тем не менее, по его мнению, танки НАТО превосходят российские танки в системах управления огнем и обнаружения противника.

Примером смертоносного действия артиллерии России The National Interest называет РСЗО «Смерч», направленную на полное уничтожение сил противника, в то время как западные военные сосредоточились на «повышении точности и времени реагирования с минимизацией сопутствующего ущерба».

​Ракетные комплексы «Искандер», предназначенные для уклонения от ракет ПВО, обладают «страшной» боеголовкой, вес которой достигает 680 кг.

Российский ЗРК С-400 «Триумф», состоящий из нескольких радаров, пусковых установок и командных пунктов, является верхом развития противовоздушной обороны, считает автор. Так, ЗРК позволяет одновременно отслеживать и атаковать до 36 самолетов противника на расстоянии до 400 км.

Ранее, The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России, среди которых оказались крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов».


 

Теги: журнал , оружие , смерть
Главное
Тереза Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit Политика
Материалы по теме
The National Interest выделил пять особенностей российских «танков-убийц» Политика
The National Interest рассказал об уязвимости авианосцев США на Балтике Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter