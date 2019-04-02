Общество , 00:11
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Труп и раненного человека обнаружили в московском районе Теплый Стан
В столичном районе Теплый Стан обнаружили тело мужчины, а также нашли раненного человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
«Обнаружено тело мужчины на улице Генерала Тюленева. Также обнаружен еще один мужчина с телесными повреждениями», — сообщили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что раненный был госпитализирован. По его словам, на месте происшествия работают следователи.
Он также заявил, что полицейские ведут розыск человека, который, предположительно, совершил убийство. «За совершение убийства разыскивается преступник, скрывшийся на черном автомобиле», — рассказал собеседник агентства.