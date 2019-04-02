Труп и раненного человека обнаружили в московском районе Теплый Стан

Труп и раненного человека обнаружили в московском районе Теплый Стан

В столичном районе Теплый Стан обнаружили тело мужчины, а также нашли раненного человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«Обнаружено тело мужчины на улице Генерала Тюленева. Также обнаружен еще один мужчина с телесными повреждениями», — сообщили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что раненный был госпитализирован. По его словам, на месте происшествия работают следователи.

​Он также заявил, что полицейские ведут розыск человека, который, предположительно, совершил убийство. «За совершение убийства разыскивается преступник, скрывшийся на черном автомобиле», — рассказал собеседник агентства.